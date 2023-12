Nestkommanderende i Hamas' politbyrå, Saleh al-Arouri, sier i et intervju med Al Jazeera at de israelske gislene som de fortsatt holder, ikke blir satt fri før det kommer en ny våpenhvile, og alle palestinske fanger i israelske fengsler blir løslatt.

– La krigen gå sin gang. Denne beslutningen er endelig. Vi vil ikke kompromisse om det, sier han og legger til at de gislene de fortsatt holder, er israelske soldater og sivile menn som tidligere har tjenestegjort i det israelske militære.

I overkant av 100 gisler ble løslatt i løpet av den sju dager lange våpenhvilen som ble brutt fredag, da krigen ble gjenopptatt. Lørdag ble den israelske delegasjonen til forhandlingene i Qatar beordret hjem.

– Terrororganisasjonen Hamas har ikke holdt sin del av avtalen, heter det fra israelsk hold. Israel mener at Hamas ikke har løslatt alle kvinner og barn som ble bortført til Gaza.

Nesten alle gislene som ble løslatt i bytte mot at palestinske fanger i israelske fengsler ble satt fri, var kvinner og barn, i tillegg til nærmere 20 thailendere og et par russere. Men Israel mener det fortsatt er 20 kvinner og to barn blant Hamas' gisler.

Det inkluderer en mor og hennes to barn, som Hamas sier ble drept for noen dager siden. Det har imidlertid Israel ikke fått bekreftet.

Selv om Israel har hentet hjem sin delegasjon, fortsetter samtalene i Qatar, ifølge en kilde med kjennskap til forhandlingene. Han sier at qatarske forhandlere stadig er i kontakt med representanter for den israelske etterretningstjenesten Mossad.

For vel en uke siden ble Israel og Hamas enige om en våpenhvile som trådte i kraft fredag 24. november. Qatar, Egypt og USA meklet fram våpenhvilen, som ble forlenget to ganger før den ble brutt.