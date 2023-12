– 19 krysserraketter ble skutt ut. Og vi har ikke et dårlig resultat fra luftforsvaret vårt – 14 ødelagte krysserraketter, sier talsperson for Ukrainas luftvåpen, Jurij Ignat, i en uttalelse.

Han sier videre at rakettene ble skutt ned over Kyiv- og Dnipropetrovsk-regionene og at angrepet var rettet mot sivil infrastruktur. Ifølge Dnipropetrovsk-guvernør Serhij Lysak ble én person drept og fire personer såret i angrepet der. To av de sårede er kritisk skadd.

I tillegg ble et industrianlegg og et titalls bolighus i byene Pavlohrad og Ternivka og landsbyen Jurjivska påført skader, ifølge Lysak.

Traff ikke målene

Lokale myndigheter i Kyiv sier at hovedstaden ble angrepet med krysserraketter for første gang på 79 dager, men at rakettene ikke traff målene sine.

I regionen Kyiv ble flere private boliger rammet av vrakrester, som knuste vinduer og ødela noen vegger, ifølge guvernør Ruslan Kravtsjenko.

Tidligere på natten meldte lokale myndigheter om et rakettangrep mot den nordøstlige Kharkiv-regionen. Angrepet førte til skader på et boligbygg med fem etasjer, minst sju hus og 20 biler.

Rettet mot energinettet

Russland har den siste tiden gjennomført en rekke droneangrep som har rammet boligområder, blant annet i hovedstaden Kyiv.

Ifølge ukrainske myndigheter har Russland et større forråd av droner og raketter til angrep mot Ukrainas allerede sårbare energinett denne vinteren. Russiske angrep mot ukrainsk energiinfrastruktur forrige vinter etterlot flere millioner ukrainere uten strøm i lengre perioder.