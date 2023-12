– FNs fokus kun på nødhjelpsmekanismer i Gaza er unødvendig og frakoblet virkeligheten. Israel tillater allerede hjelpesendinger i den skala som behovet er, sier Israels FN-ambassadør Gilad Erdan.

– FN burde heller fokusere på den humanitære krisen knyttet til gislene, mener han.

Uttalelsen kommer etter at Sikkerhetsrådet stemte for en resolusjon som tar til orde for en styrking av den humanitære hjelpen til Gaza.

Israels utenriksminister sier Israel av sikkerhetshensyn vil fortsette å inspisere all humanitær bistand som skal inn på Gazastripen.