Demonstrasjonen var størst i hovedstaden Bratislava tirsdag kveld, men det var også markeringer mange steder rundt om i landet, melder nyhetsbyrået Tasr.

Det var opposisjonspartiene som hadde tatt initiativ til demonstrasjonene, som først og fremst var rettet mot regjeringens beslutning om å legge ned påtalemyndighetens kontor som gransker graverende korrupsjon, organisert kriminalitet og politisk tilknyttede kriminelle forhold.

Trepartikoalisjonen til Fico besluttet i forrige uke å nedlegge kontoret med den begrunnelse at virksomheten var blitt for «politisert».

Opposisjonen sier at regjeringen truer rettsstaten. De beskylder Fico for å legge ned kontoret slik at ikke gamle korrupsjonssaker fra hans tidligere perioder som politisk leder kommer for dagen.

Slovakias president Zuzana Caputova utnevnte Fico til ny statsminister i Slovakia til hans tredje periode 25. oktober. Med seg fikk han et russiskvennlig nasjonalistparti. Ficos sosialdemokratiske parti Smer ble største parti i valget 30. september.

Fico har vært på topp i slovakisk politikk flere ganger før. Han var statsminister i 2006–2010 og 2012–2018. I 2018 måtte han gå av etter store demonstrasjoner mot regjeringen, som følge av drapet på gravejournalisten Robert Kuciak og hans forlovede.