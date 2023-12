Tidligere britiske statsministre har rett til å gi æresbevisninger, inkludert livslangt medlemskap i Overhuset, etter at de har gått av.

Men det er ikke vanlig å bruke retten til regelrette politiske belønninger, og Truss' utnevnelser er møtt med krass kritikk. Jonathan Ashworth i Labour sier at ordener bør gis til folk som har tjent offentligheten, ikke som belønning for konservativt svik.

Truss utpekte tre personer til Overhuset – tidligere visestabssjef Ruth Porter, samt Matthew Elliott og Jon Moynihan, som var ledende figurer i kampanjen Vote Leave mot EU-medlemskap.

I tillegg gjorde hun en rekke tidligere medarbeidere til kommandører eller medlemmer av Order of the British Empire, blant dem fire parlamentsmedlemmer som støttet hennes kampanje for å bli toryenes leder.

Truss' korte embetsperiode skyldtes at hun kastet Storbritannia ut i dyp krise med en urealistisk økonomisk plan om 45 milliarder pund i skattelette.

Det førte til stor uro på finansmarkedene, med nedgang for pundet og renteøkning, og den politiske stormen tvang henne til å gå av etter halvannen måned og overlate statsministerembetet til Rishi Sunak.