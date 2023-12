Alex Saab ble pågrepet av USA i 2020, siktet for hvitvasking. Han ble satt fri onsdag etter ordre fra høyeste politiske hold i USA.

Saken er ikke bekreftet av amerikanske eller venezuelanske myndigheter, men nyhetsbyråene AP og Reuters har fått kjennskap til nyheten.

Saab anklages for å ha tjent seg søkkrik på oppdrag for regjeringen til president Nicolás Maduro. Saab, som er både colombiansk og venezuelansk statsborger, ble i USA anklaget for bedrageri av 350 millioner dollar fra et offentlig og subsidiert boligprosjekt for lavinntektsgrupper i Venezuela.

Fangeutvekslingen kommer trolig til å skape misnøye blant Venezuelas opposisjon.

I 2022 ble det gjort kjent at Saab hadde vært informant for de amerikanske narkotikapolitiet i 2018.

USA mener også at Maduro har vært innblandet i alvorlig kriminalitet, først og fremst knyttet til narkotikalovbrudd. De har lovet en dusør på 15 millioner dollar hvis noen kan bringe ham til USA for pågripelse.