Øya tiltrekker seg årlig millioner av besøkende fra utlandet, og myndighetene på øya ønsker å øke inntjeningen.

– Denne skatten tar sikte på å beskytte kulturen og miljøet i Bali, sier fungerende guvernør Sang Made Mahendra Jaya. Avgiften skal betales elektronisk via nettportalen «Love Bali», og vil gjelde for turister som ankommer Bali fra utlandet og fra andre deler av Indonesia. Den gjelder ikke for indonesiske innenlandsturister.

Nesten 4,8 millioner turister besøkte Bali mellom januar og november i fjor, ifølge offisielle tall.

Øya ønsker også å slå hardere ned på det de anser som dårlig oppførsel fra turister.

Det skjer etter en rekke hendelser, der det blant annet er blitt vist manglende respekt for den i stor grad hinduistiske øyas kultur.

Blant annet har utenlandske turister blitt fotografert nakne foran hellige steder. I fjor offentliggjorde derfor myndighetene en etikette-innføring for folk som ønsker å besøke Bali.