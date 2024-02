Søndag kjørte WFP sin første kolonne med lastebiler til Nord-Gaza på tre uker, men den møtte «totalt kaos og vold på grunn av den fullstendige kollapsen i lov og orden».

De la til at deres folk var vitne til «desperasjon uten sidestykke.»

– Beslutningen om å stanse leveranser til de nordlige delene av Gazastripen blir ikke tatt lett på, fordi vi vet at det betyr at situasjonen forverres ytterligere, sier WFP i en uttalelse.

Sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond Unicef uttalte mandat at det var stor mangel på mat og drikkevann i Gaza, og at dette fører til stort omfang av sykdom og sult.