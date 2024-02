I det som framstår som et svar til president Joe Bidens advarsel om at Israel er i ferd med å tape internasjonal støtte, viste Netanyahu til en meningsmåling som viser at 82 prosent av amerikanerne støtter Israel framfor Hamas.

Han sier at støtten fra opinionen han mener å ha i USA, vil «hjelpe oss å fortsette kampanjen fram til full seier».