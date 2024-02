Radoslaw Sikorski oppfordret Mike Johnson til å tillate en avstemning om å godkjenne en sårt tiltrengt hjelpepakke til Ukraina og la til at ansvaret kommer til å ligge hos Johnson dersom Russland seirer.

– Jeg vil igjen personlig be leder Mike Johnson om å la demokratiet gå sin gang. Vær så snill å la saken komme til avstemning, sa Sikorski på et besøk i Washington mandag

– Jeg vil at han skal vite at hele verden følger med på hva han gjør. Og dersom dette tilskuddet ikke blir vedtatt og utviklingen går mot Ukraina på slagmarken, vil det være hans ansvar, sa Sikorsky om Johnson før han gikk i møte med sin amerikanske kollega Antony Blinken.

Johnson er leder for republikanerne i Representantenes hus, der de har et lite flertall. Så langt har han nektet å ta forslaget om forlenget støtte til Ukraina opp til avstemning. Hjelpen til det krigsherjede landet er en del av en større pakke, der president Joe Biden har bedt om 61 milliarder dollar til Ukraina.

Sikorskys uvanlig skarpe uttalelse kommer etter at Polens nye statsminister Donald Tusk kom med bitende kritikk av amerikanske folkevalgte og sa at Ronald Reagan, et forbilde for mange republikanere, «må snu seg i graven».