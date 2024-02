Vedtaket i Alabamas høyesterett denne uka om at fryste egg skal betraktes som barn, er blitt stort tema i valgkampen i USA og et nytt problem for Republikanerne, som allerede møter stor motgang på grunn av abortsaken.

På sin sosiale medier-plattform Truth Social skriver Trump at «det republikanske partiet alltid skal støtte sterke og sunne amerikanske familier og gjøre det lettere for mødre og fedre å få barn, ikke vanskeligere».

Etter at Alabamas høyesterett, som kun består av republikanere og regnes for å være blant USAs mest konservative, gjorde sitt vedtak, har mange klinikker og sykehus stanset tilbud om assistert befruktning av frykt for å begå ulovligheter. Dersom et egg skades, kan det betraktes som ulovlig abort.

Utspillet har splittet konservative amerikanere når det gjelder abort og reproduktiv helse i et valgår etter høyesterettskjennelsen i 2022 om å oppheve retten til abort i USA, den såkalte Roe vs. Wade-kjennelsen.

Demokratene tjener

Siden har en rekke delstater innført fullt forbud eller begrenset tilgang på abort, og saken er blitt en av viktigste sakene i Demokratenes valgkamp, som engasjerer millioner av kvinner.

Meningsmålinger viser at minst 70 prosent av amerikanerne støtter adgangen til abort, og hver eneste gang saken har vært oppe til folkeavstemning de siste to årene, har abortmotstanderne tapt, også i konservative delstater.

Mens han var president, utpekte Trump tre av høyesterettsdommerne som bidro til abortkjennelsen, til abortmotstandernes stor glede. Men etter hvert som den ble en dårlig sak for Republikanerne, har han begynt å advare mot et nasjonalt abortforbud.

– Kan ikke løpe fra ansvaret

– Men Trump kan ikke løpe fra sitt ansvar, og millioner av kvinner som er berørt av hans handlinger, slipper heller ikke unna, sier Julie Chávez Rodriguez, som er president Joe Bidens valgkampsjef.

De republikanske senatorene erkjenner at saken er vanskelig for dem. Fredag kalte de saken et funn for Demokratene, «som håper å manipulere abortsaken for å vinne valg» og satte «umiddelbar støtte til prøverørsbehandling» øverst på listen over anbefalinger til republikanske kandidater.

Etter at abort ble forbudt i en rekke delstater, blant annet i Texas, kommer det stadig nye historier om kvinner som risikerer livet fordi leger ikke tør å gripe inn mot akutte graviditetsproblemer av frykt for å utløse en abort og selv bli stilt for retten, eller unge jenter som må få abort i andre delstater etter voldtekt eller incest fordi deres egen stat forbyr all abort.