Hermes 450-dronen skal angivelig ha blitt skutt ned med en bakke-til-luft-rakett. Det er andre gang på kort tid at Iran-støttede Hizbollah hevder å ha uskadeliggjort en israelsk drone.

Hermes 450 er en drone som kan utstyres med mange typer last. Den er produsert av Elbit Systems, en våpenprodusent med base i Israel.

Israelske militærmyndigheter sa mandag at to rakettutskytere på libanesisk side var blitt rettet mot en drone som det israelske luftforsvaret opererte over libanesisk område. Den første raketten skal ha blir uskadeliggjort av det israelske rakettskjoldet, men den andre raketten skal ha truffet den israelske dronen som så falt ned på libanesisk område.

Hizbollah hevder å ha skutt ned flere israelske droner i dette området i tiden etter krigsutbruddet 7. oktober i fjor. Den muslimske militsen har sendt et stort antall raketter inn over det nordlige israel i solidaritet med Hamas i Gaza.