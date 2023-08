USAs president Joe Biden (t.v.) snakker med Japans statsminister Fumio Kishida og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeoul (t.h.) under G7-toppmøtet i Japan i mai. Fredag tar Biden imot de to til et nytt møte på Camp David. Amerikanernes ambisjon er å danne en sikkerhetsallianse sammen med de to allierte landene, som historisk har vært bitre fiender.