21:09 Av: Ann Iren Bævre

Trafikkulykke i Namsos

Politiet i Trøndelag kan tirsdag kveld melde om dårlige kjøreforhold flere steder i Trøndelag. De får en del henvendelser som går på at veier ikke er brøytet, og at det mange steder er vanskelig å komme seg frem.

Like etter klokken 21.00 melder politiet på Twitter at nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke i Namsos. Her skal det foreløpig være uavklart skadeomfang.

Klokken 21.15 opplyser politiet at også brannvesenet er på ulykkesstedet. Det er en bil som har kjørt og ligger på siden. Føreren har kommet seg ut av bilen.