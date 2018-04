Kontrastfull vår i Trondheim

Saken oppdateres.

Se bildeserien over som viser forskjellene mellom bydelene Ugla og Lade i Trondheim tirsdag.

Gry Pedersen - Ugla

- Hvordan er vårstemningen her oppe i Vestmarka på Ugla?

- Den er laber foreløpig, men det kommer seg. Jeg kjørte fra Sogn til Trondheim i forrige uke og da var det snø på veien kun to steder. Høyt oppe på Filefjell og her på Ugla ... hehe. Det var litt nedtur.

- Når kommer våren hit vanligvis?

- I år er den sein. Dette er litt som det var før i tiden da det ble bart først rundt 17. mai.

- Men du liker egentlig snøen?

- Ja, det er jo derfor jeg bor her oppe. Jeg vil ikke ha vinter hele året, men når det er vinter kan det godt være mye snø så jeg får kommet meg ut på ski.

- Når begynner du i hagen da?

- Ja, si det du. Foreløpig har jeg bare hakket is og prøvd å hjelpe våren litt på vei. Vi har også så mange rådyr her oppe som spiser opp alt så det er ikke så mye hagearbeid lenger.

- Misunner du de som bor på Lade som har begynt våronna allerede?

- Nei, ikke så veldig. De vasser jo rundt i sørpe hele vinteren og det hadde ikke jeg sett så lyst på.





LES OGSÅ: - Vi regner med skiføre i Bymarka til langt ut i mai

Tore Andreassen - Lade

Hvordan er vårstemningen her på Ladehammeren?

- Her er det helt ypperlig vårstemning. Slik er det jo nesten hvert eneste år. I år var vinteren faktisk litt langdryg, til og med her, men nå er været så bra med sol og vind at vi har store forhåpninger om at våren er kommet for å bli.

- Hva gjør du ute i dag?

- Nå holder jeg på å rake litt i oppkjørsla så det skal se litt penere ut. Hagemessig har jeg litt for mye å gjøre, jeg har for dårlig tid, selv om jeg er pensjonist.

- Er du misunnelig på de på Byåsen som har to meter høye brøytekanter fortsatt?

- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg liker jo snø, men vi har hytte i Tydal så jeg får dosen min der. Der har vi jo opplevd å kunne gå på ski i juli. Jeg ble nettopp bestefar så i år ble det første året på lenge jeg ikke har gått på ski i det hele tatt.

LES OGSÅ: Sjekk når din gate får feiebilen på besøk

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.