Dette er dagens begravelser og bisettelser

Saken oppdateres.
Havstein kirke:
Anne-Karin Rønning kl 11.00
Lilli Margrethe Lehn kl 13.00
Heimdal kirke:
Aida Elsie Berg kl 11.00
Lademoen kapell:
Brit Woldseth kl 11.00
Ranheim kirke:
Jens Hallvard Vagnild kl 11.00
Strinda kirke:
Aashild Strømme kl 11.00
Anita Handlykken Ledang kl 13.00
Svanholm seremonirom:
Ingolf Johan Aagaard Nilsen kl 11.00
Tilfredshet kapell:
Anna Sofie Eriksen kl 13.00
Tiller kirke:
Oddbjørn Harald Årbogen kl 13.00
Beistad kirke:
Per Henry Gotvasli kl 12.00
Børsa kirke:
Tore Aune kl 11.00
Fillan kirke:
Magnhild Asbjørg Glørstad kl 12.00
Hommelvik kirke:
Signe Hanssen kl 13.00
Leksvik kirke:
Bjørn Kalstad kl 10.30
Malvik kirke:
Karl Bernhard Swendgaard kl 11.00
Melhus kirke:
Johannes Karlgård kl 13.00
Meråker kirke:
Alf Raaen kl 12.00
Nesset kirke:
Ingebjørg Evensen kl 13.00
Oppdal kirke:
Erling Michael Stuen kl 11.00
Rissa kirke:
Arve Myran kl 13.00
Støren kirke:
Ole J. Solem kl 10.30
Ørland kirke:
Harald Jakobsen kl 11.00