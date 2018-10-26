Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 26.oktober 2018.

Saken oppdateres.

Havstein kirke:
Anne-Karin Rønning kl 11.00
Lilli Margrethe Lehn kl 13.00

Heimdal kirke:
Aida Elsie Berg kl 11.00

Lademoen kapell:
Brit Woldseth kl 11.00

Ranheim kirke:
Jens Hallvard Vagnild kl 11.00

Strinda kirke:
Aashild Strømme kl 11.00
Anita Handlykken Ledang kl 13.00

Svanholm seremonirom:
Ingolf Johan Aagaard Nilsen kl 11.00

Tilfredshet kapell:
Anna Sofie Eriksen kl 13.00

Tiller kirke:
Oddbjørn Harald Årbogen kl 13.00

Beistad kirke:
Per Henry Gotvasli kl 12.00

Børsa kirke:
Tore Aune kl 11.00

Fillan kirke:
Magnhild Asbjørg Glørstad kl 12.00

Hommelvik kirke:
Signe Hanssen kl 13.00

Leksvik kirke:
Bjørn Kalstad kl 10.30

Malvik kirke:
Karl Bernhard Swendgaard kl 11.00

Melhus kirke:
Johannes Karlgård kl 13.00

Meråker kirke:
Alf Raaen kl 12.00

Nesset kirke:
Ingebjørg Evensen kl 13.00

Oppdal kirke:
Erling Michael Stuen kl 11.00

Rissa kirke:
Arve Myran kl 13.00

Støren kirke:
Ole J. Solem kl 10.30

Ørland kirke:
Harald Jakobsen kl 11.00


Les minneordene her

 
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå

Jon Østeng Hov var alvorlig syk - måtte amputere begge beina

Brann-kommentatorens lag:

Dette er «Brasenborg»

RBK-kommentatorens lag:

Dette er «Rosenbrann»

Stjal to elsykler fra bedrift på Lade

Dette er de militære kolonnene fredag

RBK

Fem kamper uten seier før seriefinalen:

Innrømmer at det går ut over selvtilliten

Bil i autovernet skapte trafikkproblemer på E6

Adresseavisen mener

Skolen skal være trygg for alle

Skulle vike for lastebil, sklei av veiskulderen og traff tre

Reitan-paret ga bort bryllups-gaven på en halv million