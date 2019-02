Nå er sketsjen blitt sann: Danskene forstår ikke lenger hverandre

Du husker kanskje sketsjen «Kamelåså» med Atle Antonsen og Harald Eia fra humorprogrammet «Ut i vår hage» på NRK fra 2008? Der spilte de to komikerne to dansker som slet med å forstå hverandre. Kanskje ikke så rart, siden de begge snakket tulle-dansk. Men sketsjen viser seg å være langt nærmere virkeligheten enn du kanskje trodde. Det viser seg nemlig at danskene faktisk har vansker med å forstå hverandre. Og i mye større grad enn noen andre germanske språk.