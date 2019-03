For Your Eyes Only

Innklemt mellom en mengde Citroën-er, står den knallgule Citroën 2CV-en som James Bond flyktet i for 38 år siden. Museet Conservatoire Citroën utenfor Paris har ikke mange besøkende, så for den som vandrer nærmest alene, kunne museumsnavnet For Your Eyes Only kanskje vært passende.