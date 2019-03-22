Dette er dagens begravelser og bisettelser

Saken oppdateres.
Heimdal kirke:
Jan Erik Engstrøm kl 11.00
Lademoen kapell:
Ruth Mary Opsahl kl 13.00
Leira kirke:
Solveig Stølen kl 11.00
Ranheim kirke:
Gudrun Oddbjørg Antonie Rønning kl 11.00
St. Olavs Hospital kapell:
Eva Eide kl 12.00
Strinda kirke:
Tormod Balstad kl 13.00
Svanholm seremonirom:
Waldemar Schanke kl 11.00
Randi Strøm kl 13.00
Tilfredshet kapell:
Sidsel Slettebak Wangen kl 11.00
Grethe Lehn kl 13.00
Budal kirke:
Jon Broen kl 10.30
Dolm kirke:
Edith Aslaug Rabben kl 13.00
Horg kirke:
Klara Marie Engan kl 11.00
Leksvik kirke:
Karl Sollie kl 10.30
Lensvik kirke:
Aud Sigrunn Bonvik kl 11.00
Malvik kirke:
Bergljot Hansen kl 11.00
Melhus kirke:
Leif Noralf Tokstad kl 13.00
Moe kirke:
Synnøve Sandvik kl 13.00
Oppdal Kristne Senter:
Arne Christian Bach kl 11.00
Rindal kirke:
Else Kristine Bolme kl 11.00
Stemshaug kyrkje:
Idar Aarvåg kl 12.30
Stoksund kirke:
Kristine Høvik kl 11.00
Ålen kirke:
Ole Herman Kirkhus kl 11.00
Åsen kirke:
Berit Zamojska kl 11.00