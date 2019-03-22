Dette er dagens begravelser og bisettelser

Dette er dagens begravelser og bisettelser i Midt-Norge fredag 22.mars 2019.

Saken oppdateres.

Heimdal kirke:
Jan Erik Engstrøm kl 11.00

Lademoen kapell:
Ruth Mary Opsahl kl 13.00

Leira kirke:
Solveig Stølen kl 11.00

Ranheim kirke:
Gudrun Oddbjørg Antonie Rønning kl 11.00

St. Olavs Hospital kapell:
Eva Eide kl 12.00

Strinda kirke:
Tormod Balstad kl 13.00

Svanholm seremonirom:
Waldemar Schanke kl 11.00
Randi Strøm kl 13.00

Tilfredshet kapell:
Sidsel Slettebak Wangen kl 11.00
Grethe Lehn kl 13.00

Budal kirke:
Jon Broen kl 10.30

Dolm kirke:
Edith Aslaug Rabben kl 13.00

Horg kirke:
Klara Marie Engan kl 11.00

Leksvik kirke:
Karl Sollie kl 10.30

Lensvik kirke:
Aud Sigrunn Bonvik kl 11.00

Malvik kirke:
Bergljot Hansen kl 11.00

Melhus kirke:
Leif Noralf Tokstad kl 13.00

Moe kirke:
Synnøve Sandvik kl 13.00

Oppdal Kristne Senter:
Arne Christian Bach kl 11.00

Rindal kirke:
Else Kristine Bolme kl 11.00

Stemshaug kyrkje:
Idar Aarvåg kl 12.30

Stoksund kirke:
Kristine Høvik kl 11.00

Ålen kirke:
Ole Herman Kirkhus kl 11.00

Åsen kirke:
Berit Zamojska kl 11.00


Les minneordene her

  (Foto: Scanpix)

  Foto: Scanpix

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