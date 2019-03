Det var så stappfullt med elever i Tordenskioldparken, at Ola Lund Renolen måtte stå i Vår Frue gate for å høre og se elevene under klimastreiken. Ettersom ordfører Rita Otterviks er sykmeldt, er det han som styrer byen, og fikk høre ungdommenes klare oppfordring til politikerne.