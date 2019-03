Husket du å slukke lyset lørdag kveld?

Earth Hour arrangeres hvert år den siste lørdagen i mars verden over. Kampanjen så først verdens lys, eller minst mulig lys om du vil, tilbake i 2007. Da ble den gjennomført i Sydney i Australia, og det var naturvernorganisasjonen WWF som stod bak. World Wide Fund for Nature gikk da i bresjen for en symbolsk handling som viser at mennesker verden over står sammen for å stoppe klimaendringene.