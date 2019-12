Hun var fremtiden til et parti i krise – nå har hun meldt seg ut

I over seks år har Hildrum jobbet for KrFs politikk, både som fylkesleder i Nord-Trøndelag KrFU og fylkessekretær i partiet. Hun sto på andreplass til både bystyret og fylkestinget, og ble sett på som et fremtidshåp. Men etter et meget svakt valg (2 prosent i Trondheim) ble det med varaplass til Hildrum begge steder. Den varaplassen er nå ikke for KrF, men som uavhengig.