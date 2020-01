Nedre Elvehavn 1982 og 2019

Tørrdokkene på Nedre Elvehavn ble anlagt for omkring 150 år siden, med den nordre dokken som den første. Dokken ble gravd ut og tatt i bruk høsten 1871 etter et initiativ av ingeniøren Sophus Weidemann. Han hadde siden 1864 vært teknisk bestyrer ved Fabriken ved Nidelven, der både Norges første dampskip, «Nidelven», og det første lokomotivet, «Thrønderen», var bygd, hhv. i 1850 og 1861. Fabrikken samarbeidet med Trondhjems Skipsverft og ble i 1872 slått sammen med dette under navnet Trondhjems mekaniske Verksted (TMV).