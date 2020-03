Karis konsert når ut til fans i hele verden

- Da jeg la ut at jeg skulle ha internettkonsert på mine sider på sosiale medier for en uke siden, var responsen overveldende. Flerfoldige tusen meldte at de kommer til å se på, og det fra såvel Brasil, Argentina og Chile som Frankrike, Spania, Italia og veldig mange fra Tyskland - og fra flere andre land. Jeg skjønner at ikke alle som har meldt interesse nødvendigvis klikker seg inn på konserten. Men mange og fra flere verdenshjørner blir det altså, sier Kari Rueslåtten.