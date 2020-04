Advarer mot videochat-tjeneste

Aldri før har videochat-tjenester og andre sosiale media blitt brukt flittigere enn nå under den globale koronakrisen. Fra før av kjenner vi tjenester som Messenger, SnapChat, Skype og FaceTime. Men en ny aktør har blitt med i kampen om forbrukernes digitale gunst, og denne aktøren har over natten blitt den største av dem alle. Vi snakker selvsagt om Zoom, videochat-tjenesten som i løpet av en liten kort uke ble det heteste temaet på diskusjonsforum, tekno-blogger, nyhetssteder og sosiale media verden over.