Mye har skjedd siden vi anmeldte OnePlus 7 Pro til terningkast seks for knapt et år siden. For det første så har kinesiske OnePlus tatt steget opp i mobiltelefonenes Champions League og for det andre så har selskapets argeste konkurrent på hjemmebane, Huawei, måtte tåle mye bank her i vesten for grunner som det er skrevet spaltemeter etter spaltemeter om i media.