Sintef-forsker Sven Even Borgos vil at du skal se for deg følgende scenario: kroppen din instrueres til å selv lage de medisinene den trenger. Dette kalles mRNA-terapi, og kan få betydning for behandlingen av mange sykdommer. Akkurat nå utvikler norske forskere denne medisinen mot den hissigste formen for brystkreft - trippel-negativ brystkreft.