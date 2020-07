NTNU-forskere provosert:

- Regjeringen har en agenda det er vanskelig å forstå

Potensialet i å oppgradere norsk vannkraft er så stort at det kan gi mer strøm enn alle norske vindkraftverk til sammen, viser NTNU-forskning. Forskerne er forundret over at NVE og regjeringen ikke vil høre om det.