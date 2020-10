Skarstein (31) og dansepartneren Philip Raabe (20) fikk i kveld 36 poeng av dommerne, men fordi TV2s stemmesystem sist lørdag brøt sammen under programmets danseduell, ble også forrige ukes poengsum lagt til. Det sørget for at trønderen endte på topp med 76 poeng før publikumstemmene skulle telles opp.