Hangglideren understreker rommets romlighet

Dette grepet åpner opp for en rekke refleksjoner. Kunstneren har bestilt en autentisk hangglider fra den italienske produsenten ICAR 2000, og vingene i tekstil har hun selv utformet. Oversikten over FNs bærekraftmål kommer i et bestemt sett med farger, og disse har hun tatt utgangspunkt i når hun laget de tekstile detaljene.