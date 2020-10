Etterforskes i Trøndelag:

Norsk forretningsmann tiltalt etter svindel av Norfund-penger i 2018

I vår fortalte Norfund at noen hadde stjålet 100 millioner kroner. Da hadde fondet allerede sett et millionbeløp forsvinne i en lignende svindel under to år tidligere. Nå er en norsk forretningsmann tiltalt for grovt heleri etter det første bedrageriet.