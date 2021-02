Nei, det er ikke nyttårsaften, men mange begynte å lure

– Det her blir det største fyrverkeriet Trondheim har sett. Store deler av byen vil kunne se og høre det. Men det er svært viktig at folk ikke blir fristet til å komme til Ranheim for å se fyrverkeriet på nært hold. Folk må holde seg der de bor, sa Frank Lidahl, leder i Ranheim Toppfotball til Adresseavisen tirsdag.