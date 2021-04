Skal forsøke å redde trøndersk millionbåt: - Meget gode nyheter

Båten til AQS AS i Ytre Namdal skal ifølge flere medier ha en anslått verdi på 66 millioner kroner – og ramlet av lasteskipet i går. Onsdag formiddag, i samme tidsrom som slepebåter forbereder seg på å berge lasteskipet, skal et privat selskap gjøre et forsøk på å berge den trønderske båten som har falt av lasteskipet.