Åpner for at Trondheim kan miste vaksinedoser likevel

I et ferskt FHI-utkast sendt til Statsforvalteren i Trøndelag, åpnes det for at Trondheims status som såkalt nullkommune kan vurderes, slik at Trondheim kan risikere å miste vaksinedoser til kommuner på Østlandet med mer smitte.