Disse legekontorene i Trøndelag har bestilt Janssen-vaksinen

Johnson & Johnson-vaksinen er ikke en del av det norske vaksinasjonsprogrammet, etter at det ble funnet en sammenheng mellom den og tilfeller av alvorlig blodpropp og lavt antall blodplater med blødninger. Men 15. juni åpnet regjeringen for at de som ønsker å ta vaksinen kan be lege vurdere om de kan få den.