Minneord Sverre Fornes

Det var med vemod vi mottok meldingen om at vår keeperkjempe gjennom hele 18 sesonger, Sverre Fornes var gått bort. Etter et kort tids sykeleie døde han 16. september, 89 år gammel. Med hans bortgang har Rosenborg Ballklub mistet et profilert medlem og en meget sentral spiller fra klubbens første gullalder. Sammen med Olav Wang var han veteranen fremfor noen på det unge RBK-laget som i 1960 sensasjonelt tok hjem klubbens første mesterskap. Som så mange av spillerne fra gjennombruddsåret 1960 vokste også Sverre opp i området rundt Rosenborgbanen og valget av klubb ga seg selv. Sverre var opprinnelig utespiller men ved en tilfeldighet måtte han stå i mål under en junior kamp i 1948. Det gjorde han så godt at han samme år, 16 år gammel, fikk sin debut på A-laget. Og keeperplassen skulle vise seg å bli hans helt frem til han la fotballskoene på hylla i 1965. Da overlot han plassen til sin arvtager Tor Røste Fossen. Sverre kunne da notere seg for hele 296 offisielle kamper for RBK og to cupmesterskap, 1960 og 1964. I mange år var Sverre en av landets desidert beste målvakter og han fikk også med seg to B-landskamper for Norge. Sverre var en allsidig utøver og foruten fotballen som var hans hovedgren fikk han også med seg kamper for klubbens håndball- og ishockeylag. For sin store innsats som spiller er han tildelt klubbens fotballmedalje og fortjenestemedalje.