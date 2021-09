- Vi ser at det er færre smittede i de yngre aldersgruppene og en økning blant unge voksne. Vi har i tillegg informasjon som tyder på at det har vært smittespredning under festhelga etter gjenåpningen. Dette er en påminnelse frem mot kommende helg. Nærkontakt og klemming øker smittefaren, sier Tiller.