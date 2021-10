Rita ber ny helseminister bla opp for gigantisk helsesatsing

Dette burde Berit Tiller holde seg for god for

Dette burde Berit Tiller holde seg for god for

Saken oppdateres.

Det er i et brev til landets nye helseminister at Trondheims-ordfører Rita Ottervik legger press på den nye regjeringen om Helseplattformen, som Trondheim kommune eier 50 prosent av.

Der lufter hun, sammen med fylkesledelsen i KS i Trøndelag og Møre og Romsdal, bekymring for hva som vil skje med prosjektet dersom ikke helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) tar grep for å trygge økonomien i gigantsatsingen.

LES OGSÅ: Utprøvingsprosjekt for gigantisk helsedigitaliseringsplan i trøbbel

Helseplattformen Fikk sin spede start allerede i 2012, da Helse Midt-Norge bestemte seg for å jobbe fram en ny elektronisk journalløsning

Ble organisert som et eget AS i 2019. Styreleder nå er tidligere helse- og velferdsdirektør i Trondheim, Helge Garåsen.

Eies av Trondheim kommune (40 prosent) og Helse Midt-Norge RHF (60 prosent). Planen er at flere kommuner skal komme til på eiersia etterhvert.

Er lillebror til den nasjonale satsingen "Akson", som skal gjelde hele resten av landet, men som nå har strandet. Derfor er det blitt sagt at Midt-Norge er "regional utprøvingsarena" for det nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal».

I løpet av 2016 sluttet alle kommuner i regionen seg til forberedelsene gjennom opsjonsavtaler, som de må løse ut hvis de vil ta del i prosjektet.

Leverandører er Epic Systems og IBM.

Har en anslått kostnad på 3,3 mrd kroner.

Innføres i fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal i fem faser, såkalte produksjonssettinger. Først ut er Trondheim kommune og St.Olavs hospital, som vil ta i bruk løsningen i april 2022.

Innbyggere vil få tilgang til en egen pasient- eller innbyggerportal som nå bygges parallelt med resten av journalløsningen, kalt Helsami. Kilde: Helseplattformen.no / Adresseavisen





«Det er tidskritisk å trygge prosjektets økonomi ved å omgjøre statslån til tilskudd. Kommunene behandler inn mot jul saker knyttet til å slutte seg til. Det er derfor viktig å få en avklaring så snart som mulig», skriver Ottervik i brevet, som er signert av Trondheimsordføreren i tillegg til KS.

Storprosjekt

Helseplattformen er Norges største pågående IT-prosjekt, og har som mål å gi alle sykehus, fastleger og kommuner et felles pasientjournalsystem som skal gi alle behandlere tilgang til nødvendig informasjon om pasienten i samme datasystem - uten at dokumenter må sendes mellom de ulike aktørene.

LES OGSÅ: Nå har Helseplattformen doblet antall ansatte

Håpet er at det skal revolusjonere pasientbehandlingen i Midt-Norge, og gi store gevinster i arbeidsflyten og pasientenes sikkerhet.

Problemet er at det fortsatt er under utvikling - og at kommunene derfor føler at de ikke får svar på hvor dyrt det vil bli til slutt, hva de vil få igjen for effektiviseringen i kroner og øre, og hva det koster å drive datasystemet når det er ferdig.

Derfor er noen kommuner svært skeptiske til å bli med på satsingen, som rulles ut i Trondheim kommune som førstemann allerede til våren.

LES OGSÅ: Mer trøbbel for gigantisk IT-prosjekt – henger etter skjema

636 millioner

I brevet ber Ottervik og KS om at statslånet på 636 millioner kroner - som staten allerede har gitt for å begrense den økonomiske risikoen for kommunene - omgjøres helt eller delvis til tilskudd.

Ottervik og KS frykter at kommuner ikke vil være med hvis staten ikke tar en større rolle i prosjektet - og at det vil gjøre at prestisjesatsingen ikke kan realiseres fullt ut.

LES OGSÅ: Sa ja til Helseplattformen - vurderer å trekke seg igjen

- Vi begynner å rulle det ut for Trondheim kommune uansett, men det som er dumt er om vi ikke får med flere kommuner. Gevinsten blir selvsagt størst når hele helseregionen blir med, har Ottervik sagt i en tidligere sak.

I brevet ber hun staten sikre at inngangsbilletten blir lavere.

- Flere vegrer seg

«Vi er nå i en situasjon hvor det er flere kommuner som vegrer seg for å tiltre opsjonene fordi denne usikkerheten synes for stor, og fordi de beregnede kostnadene pr kommune og fastlegene fremstår som uforholdsmessige høye», skriver Ottervik og KS i brevet.

«Det har i tillegg tydelig blitt signalisert at mange kommuner finner det urimelig at alle kostnader og risiko med en så komplisert pilot i så stor grad belastes den enkelte kommunene. Det er derfor krevende å skape trygghet i et så omfattende prosjekt, blant annet fordi en del problemstillinger og spørsmål først kan svares ut underveis i prosjektet.», skriver de videre.

Så langt har omlag 30 kommuner utløst sin opsjon i Helseplattformen, som alle cirka 80 kommunene i hele Midt-Norge har tegnet avtale om at de kan kjøpe seg inn i.

Lunken

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) uttalte seg lunkent til ideen før hun ble statsråd. I en sak rett etter valget omtalte hun det som «politisk dødvann».

Da satt partiene fortsatt og forhandlet på Hurdal.

– Det er kommunene og Helse Midt-Norge som eier Helseplattformen nå. Vi vil først og fremst bidra med en bedre kommuneøkonomi, så det å love noen særskilt finansieringsordning er vi ikke i posisjon til å gjøre i dag. Her må alle sider vurderes, sa hun da.

Hun påpeker at det er mye større usikkerhet knyttet til journalløsningene i resten av landet enn i Midt-Norge akkurat nå.

LES OGSÅ: Trønderske kommuner kan vrake Helseplattformen

– Det er betydelig risiko i Helseplattformen og det staten bør bidra med er risikoavlastning. Helseplattformen er pekt ut som et pilotprosjekt for resten av landet, men det er det nok ikke lenger, i og med at Akson har sporet av slik det har gjort. En ny regjering må se på hele IKT-feltet med nye øyne, sa hun.

Adresseavisen har spurt Kjerkol om en kommentar til brevet fra Ottervik nå, etter at hun er blitt statsråd. Hun svarer slik:

- Jeg skal selvsagt lese brevet fra Rita Ottervik og KS Trøndelag, og de skal få svar på sine spørsmål.

LES OGSÅ: Helse Midt vil lære av danskenes feil