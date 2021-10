Mesterlig animert dokumentar om flukt

Hva er en flyktning og hvilke historier bærer de på, selv når de er godt integrerte? Hva er og kan en dokumentarfilm være? Disse spørsmålene møtes i Jonas Poher Rasmussens fabelaktig godt fortalte «Flukt» som vant juryprisen på Sundance-festivalen i januar. Siden har den gått en seiersgang på festivaler verden over. Filmen bør være opplagt som nominert til Oscar for beste animasjonsfilm. Den burde etter mitt syn også bli nominert i klassen for beste film og beste dokumentar.