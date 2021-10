Kommunen setter punktum - Dreams-eieren jubler: - Lettet

Saken oppdateres.

Det skjedde etter at Ap og Sp snudde seg mot samarbeidspartiene SV og MDG i formannskapet tirsdag. De gikk inn for å sette punktum i saken nå.

Eier og driver Atle Maaø i Trondheims eneste strippeklubb jubler.

- Jeg er personlig selvsagt mest letta, og mer lettet enn glad, for at denne prosessen har kommet til veis ende, sier han.

Han viser til at prosessen startet allerede i 2019. I september i år kom dommen fra tingretten, som slo fast at kommunen ikke har lov til å bruke skjenkebevilling og alkoholloven som et virkemiddel for å forby stripping.

- Vi har stått på vårt hele veien og ment at dette har vært feil anvendelse av alkoholloven og det viser dommen, men jeg skjønner at det er juridisk uavklart. Jeg synes saken først og fremst viser at politikerne bør være forsiktig før de beveger seg ut i sånt farvann, også fordi folk reagerer på prioriteringen, sier Maaø.

- Det er en kjent sak at SV sist de satte i regjering kjempet for å forby strippebarer i Norge uten å få gjennomslag for det denne gangen. At de nå lokalt forsøker å oppnå det samme politiske resultatet de ikke gikk gjennomslag gjennom bruk av alkohollovgivningen, går altså ikke, sier Maaø.

Det er betydelig uenighet mellom SV og MDG og de andre rødgrønne samarbeidspartiene om saken, som kommer som følge av et punkt i den rødgrønne samarbeidsplattformen for Trondheim.

«De rødgrønne vil ikke tillate skjenkebevilling til strippeklubber», står det der.

SV og MDG ønsket å anke saken, og fremmet forslag om det i formannskapet tirsdag, uten å få flertall for det.

