Økt smitte og sykehuspasienter bekymrer - vurderer nye tiltak

Saken oppdateres.

Mandagens smittetall viser at 194 personer ble smittet av covid 19 fredag, lørdag og søndag. Ser man uka som gikk under ett, har det ikke vært flere smittede siden starten av september, da Trondheim opplevde en enorm økning i smitten blant studenter.

Samtidig går antallet innlagte på St. Olavs hospital opp.

- Fredag var det 8 innlagte med korona på St. Olavs hospital, nå er det 13. Det betyr at det er blitt fem nye innlagte i løpet av helga, så det er nok en del som blir moderat til alvorlig syke. Det legger selvsagt beslag på ressursene til St. Olav, sier kommuneoverlege Tove Røsstad i Trondheim.

Stor økning

Smitteøkningen de siste ukene er kraftig - særlig blant barn og unge.

I uka som gikk var det 491 smittede. I uke 42 - altså uka før det igjen - var det totalt 237 smittede. Og uka før det igjen var det 160.

Røsstad sier tallene er et resultat av målrettet testing blant særlig skoleelever.

- De fleste som smittes er yngre, elever og deres familier, og smitten sprer seg i hovedsak fra skolene og i familiene til elevene, ser vi nå, sier Røsstad.

Sist uke ble det blant annet kjent at koronasmitte var i omløp på Byåsen videregående og på Huseby ungdomsskole i Trondheim.

26 prosent av de smittede sist uke var elever på videregående, mens 13 prosent var elever på barneskolen.

Bekymret for sirkulerende smitte

Bare seks prosent var i den mest sårbare gruppa av eldre over 65 år, men når smittetallet øker så mye som dette, er det også en risiko for at noen blir alvorlig syke, eller at smitten når uvaksinerte, som fortsatt utgjør omlag 10 prosent av den voksne befolkninga i Trondheim.

Den generelle smitten i samfunnet bekymrer Røsstad.

- Antallet er jo stort og det stiger veldig fort, så det er en del sirkulerende smitte i befolkningen. Selv om de fleste vet hvor de er smittet, er det mulig å fange opp dette andre steder.

Vurderer nye anbefalinger

Sist uke ba kommunen folk om å være oppmerksomme på å holde avstand til andre på offentlige steder, og være nøye med håndhygienen.

Den anbefalingen gjelder fortsatt.

- Jeg holder på med en orientering til formannskapet, og det er mulig at det i morgen kan komme ytterligere anbefalinger. Lokal forskrift er så langt ikke aktuelt, sier Røsstad.

Hun oppfordrer folk til å hente ut spyttester på kommunens teststasjoner i stedet for å booke time til testing, for å ikke overbelaste kommunens testkapasitet.

- Det har vært mye større etterspørsel etter pinnetesting, og der vil vi anbefale at folk møter opp og får en spyttest og heller gjør det selv. Det er mer skånsomt og like bra, og ikke noen ventetid for å få hente det ut. Så er det noen som ikke klarer det så godt, blant annet barn under seks og eldre som har like stor spyttproduksjon, og de skal selvsagt fortsatt få mulighet til å få time.