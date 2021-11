Nyt et gløtt av sol og høstvarme - det går over...

Mann gikk til angrep da en gutt tok ett godteri for mye

Her mener politiet at en kjøper putter noe i undertøyet etter kontakt med selger

Nå er tiden inne for å gjøre opp for seg, og det vil koste

Hva gjør at ledere kan oppføre seg slik? Jobbeksperten har svaret

Her mener politiet at en kjøper putter noe i undertøyet etter kontakt med selger

Saken oppdateres.

Det opplyser Meteorologisk Institutt til Adresseavisen.

Men først: La oss ta de gode værnyhetene.

Det ser nemlig ut til å bli en varm start på uka - riktignok forstyrret av sterk vind enkelte steder. Gradstokken ligger de fleste steder på omlag 10 grader mandag, noen steder litt lavere, for eksempel i Selbu, som mandag har åtte grader.

- Det er ganske fine temperaturer til november å være, sier meteorolog Steinar Skare ved Meteorologisk institutt.

LES OGSÅ: Ny nasjonal varmerekord satt i Drammen - trøndersk september-rekord danket ut

Solgløtt

Fra mandag formiddag og utover og tirsdag, vil det også bli oppholdsvær i store deler av fylket.

- Det er en sørøstlig vindretning med ganske fine temperaturer. Fra og med i formiddag venter vi opphold i sør, og etterhvert også nord i fylket utover dagen.

Da kan det også bli sol - i alle fall deler av dagen. Det gjelder også tirsdag.

- Det kan bli en del sol i morgen. Temperaturene vil holde seg ganske fine, sier meteorologen.

Skåret i gleden er at det særlig på kysten er en god del vind. På Ørlandet flyplass blåser det for eksempel stiv kuling mandag morgen; det samme gjør det i Drivdalen.

Vinden ventes imidlertid å løye tirsdag.

LES OGSÅ: Derfor angår klimakonferansen i Glasgow trøndere

Temperaturene synker

Da kommer imidlertid en annen type vær, med spredte regnbyger og lavere temperaturer. Meteorologen anslår at det vil krype ned mot 2-5 grader i indre strøk; for eksempel i Steinkjer, og mellom 4-8 grader i ytre strøk som Ørland og Rørvik.

Derfra blir det bare mer regn mot ukeslutten.

LES OGSÅ: Det trengs seks trønderske vindkraftverk for å erstatte et polsk kullkraftverk

- Fredag blir det enda mer nedbør. For helgen kommer det nedbør fra vest og gir perioder med nedbør og regn, sier meteorologen.

Den vil imidlertid ikke være jevnt fordelt over fylket. Mens Trondheim på værvarselet på yr.no, ligger an til 9,5 mm regn til sammen torsdag, fredag og lørdag og lite eller ingen nedbør søndag, får for eksempel Grong nærmere det dobbelte i løpet av fredag og helgedagene lørdag og søndag.

- Det er områdene fra Trondheimsfjorden og nordover som får mest nedbør, sier Skare.

LES OGSÅ: Europas mest kjente klimaforsker mener Norge må stoppe oljeproduksjonen