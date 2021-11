Saken oppdateres.

Josefine var på klimatoppmøtet i Glasgow med Barnas klimapanel fra 8. til 12. november. Der har hun og resten av barna pratet med - og delt ut Barnas klima- og miljørapport til - ledere fra hele verden.

- Vi har fått gjort mye forskjellig. Men det mest spennende var å få møte FNs klimapanel, sier hun.

- Det var veldig kult å få møtt de, og jeg følte de forstod oss skikkelig. Det var mye enklere å forholde seg til dem enn politikerne.

Josefine gir FNs klimapanels representanter mye ros, men andre er hun mindre fornøyd med. Som Norges representanter Ola Elvestuen og Espen Barth Eide.

- Det var litt som å snakke til en vegg, særlig Barth Eide. Vi sa to ord og fikk tre tusen tilbake.

Norge ble som kjent tildelt prisen «dagens fossil» av Climate Action Network (CAN), som deltes ut til de landene som «gjør mest for å bidra minst»under klimaforhandlingene. Josefine og resten av barna reagerte på hvordan Barth Eide svarte etter de stilte spørsmål om prisen.

- Han svarte bare at «jo, jo, men Norge er jo så bra, så jeg synes ikke vi fortjente den».

Ola Elvestuen får også strykkarakter.

- Jeg føler han kom bare med unnskyldninger som «nå er jo ikke jeg minister lenger».

Viktig at barn blir hørt

Den største kritikken politikerne får av Josefine er at de snakker over hodet på barna, og gjør seg dårlig forstått. Der har de tydeligvis mye å lære av FNs klimapanel.

- Politikere svarer som politikere, mens de i FNs klimapanel snakket mer med oss som barn. Ikke som om vi var dumme, men sånn at vi forstod dem. Hvis vi spurte de om noe så svarte de oss på en grei måte. De var også åpne for kritikk, og sa at de var glade for å få innspill fra barn, sier Josefine.

- Hvis alle politikerne hadde vært som FNs klimapanel tror jeg de fleste hadde likt og brydd seg mer om politikk. Da hadde det kanskje vært litt mer spennende og enklere å lære seg. Det er vanskelig å forstå de voksne når de debatterer og snakker som de gjør.

At barn blir hørt er naturligvis viktig for Josefine og resten av Barnas klimapanel. Josefine sier hun reagerte på hvor lite barn som var tilstede på møtene.

- Vi så noen få, men de var alltid omringet av voksne mennesker. Vi var den største gruppen med barn som gikk rundt på området.

Ifølge Josefine ble det snakket høyt og fint om barns stemmer i klimasaken av politikerne, men hun følte ikke det var særlig genuint.

- Det gjorde meg frustrert at de står der og prater om at vi skal bli hørt uten å ha med barn på konferansen.

Lange dager

Det har vært lange dager for Barnas klimapanel i Glasgow. Josefine forteller om ti til tolv timers dager, som hun beskriver som hektisk og slitsomt. Men det har vært gøy, og dagene har gått fort.

- Vi startet dagene rundt klokka ti med møter. Dagene gikk til å snakke med politikere og dele ut klimarapporten vår.

Barnas klimapanel hadde fått akkreditering slik at de kunne bevege seg nesten fritt og fikk være med på det meste av møtene, men ikke selve forhandlingene. Her støtte de på politikere og andre klimaaktivister, som de tok tak i og holdte spontane møter. Noen ganger på gulvet.

- En dag jeg satt og spiste lunsj fant jeg ut at jeg satt ovenfor Tsjekkias miljøminister, sier Josefine.

Alle fikk selvfølgelig et eksemplar av Barnas klima- og miljørapport.

- Det var mye bytting av informasjon. Det var veldig lærerikt og gøy å gå rundt og finne viktige folk og diskutere med de.

Har gitt mersmak

Det er flere fordeler enn bare å få snakket med politikere og likesinnede når man drar på tur til Glasgow. Josefine forteller at alle på Barnas klimapanel har fått forbedret engelsken sin mye i løpet av oppholdet deres.

- Noen av oss trodde de ikke kunne snakke engelsk, men nå har de nok mot til å snakke med forskjellige folk på gata og fortelle de om rapporten vår.

Turen til klimatoppmøtet har definitivt gitt mersmak for Josefine.

- Forhåpentligvis blir jeg med i Barnas klimapanel til neste år og. Det hadde vært veldig kult om jeg kunne bli med på neste møte i Egypt.

