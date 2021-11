Lover tidenes sceneshow neste gang de kommer hit

Stenger Osloveien for all trafikk i tre dager

Fredag ga Highsasakite ut ikke mindre enn to nye singler, «Love Him Anyway» og «Autospy». Det er en god pekepinn på hva som venter neste år.

Dobbeltslipper viser for det første at det kommer til å bli et aktivt år, for det andre at de tenker stort, og for det tredje at det kommer til å være spenn i den nye musikken de skal presentere på sitt sjette album «Mother» som utgis 28. januar.

– Vi tenkte lenge på et dobbeltalbum, der de to albumene var forskjellige, med det ene inspirert av skikkelig mørk Berlin-disco. Nå blir det bare et enkeltalbum, men ytterpunktene vil være der. Da vi skulle velge første single var det vanskelig å finne en enkelt låt som ga et godt signal om retningen på albumet, sier Ingrid Håvik.

To sider av samme band

– Mens «Love Him Anyway» er en radiovennlig poplåt med 70-tallsfølelse er spesielt siste del av «Autospy» noe ganske annet, sier Trond Bersu om den droneaktige lett psykotiske trance-stemningen, som dels består av en sample av en kvinne som forteller om angst og paranoia. – Dette representerer nok et ytterpunkt på den kommende plata, sier Bersu.

Det oppfattes som et spesielt grep å gi ut to singler samtidig, men i gamle dager var det normalen. En vinylsingle har jo alltid to sider, og i popens storhetstid var det jo ikke uvanlig med dobbel a-side, med The Beatles' «Penny Lane» og «Strawberry Fields Forever» som selve kroneksemplet.

– At en vinylsingle har to singler er jo logisk, men vi er alt for unge til å huske og å vite sånn, gliser produsent og trommis Trond Bersu da vi sitter sammen med han og Highasakites frontfigur Ingrid Håvik på en kjøpesenterkafé på Lade en forblåst novemberformiddag 2021.

Mye har skjedd på ti år

Det var de to som startet et av det siste tiårets mest markante og internasjonalt populære norske popband, og etter en turbulent og sterkt mediebelyst prosess for noen år siden er det igjen bare de to som er offisielle medlemmer i bandet.

Det er nesten nøyaktig ti år siden undertegnede opplevde Highasakite på scenen for første gang, under Uka 2011 spilte de på Knaus i Studentersamfundet som en trio med Øystein Skar. Det var en sterk konsert som ga oss store forventninger til bandet – uten at det antydet verken det ambisjonsnivået eller den musikalske sjangerspredning som senere skulle åpenbare seg.

Highasakite har ikke landet ennå

– Vi var noe annet den gangen ja, ler Ingrid. – Vi har vært opptatt av utvikling hele veien, og vi har absolutt ikke landet ennå. Det blir lite interessant om hver albumutgivelse eller hver turné bare er en variasjon av den forrige, sier hun.

Som alle andre har Highaskite vært sterkt influert av at samfunnet har vært nedstengt i et og et halvt år. Men de har fått god tid til å sysle med sitt.

Gleder seg til å spille for fulle folk

– I starten av lockdown skrev vi låter hver for oss, så var vi sammen i studio og spilte dem inn. Vi har hatt enormt mye bedre tid enn vanlig, forteller de to. Noen få konserter har det blitt også, senest i Trondheim og Tapperiet i sommer, da bandet frontet av en høygravid Ingrid spilte for en sterkt koronatilpasset sal.

– Vi er vel alle sulteforet på et sosial liv, og jeg gleder meg utrolig til å spille for fulle folk igjen, sier Ingrid.

– Du mener du gleder deg til å spille for fulle saler?

– Ja, det også, Men jeg mente for fulle folk. Et publikum som står tett samme og gynger og synger med, folk som er ute for å oppleve store ting sammen med andre, sier Ingrid Håvik, som siden forrige besøk i Trondheim ikke lenger er høygravid, men en ammende mamma som ganske snart må tilbake til basen i Oslo for å utføre sin primæroppgave akkurat nå. Derfor er det grunn til å få det overstått, å trosse været og utforske området rundt E.C. Dahls på Lademoen / Lilleby i Trondheim. Det store området som tidligere har huset to utgaver av Trondheim Rocks med blant annet konserter med Iron Maiden og Iggy Pop skal sommeren 2022 være arena for popfestivalen Neon, der Highasakite og Sondre Justad er blant artistene som hittil er sluppet.

Rammstein var en inspirasjon

På Neon-festivalen i juni 2022 skal Highasakite for første gang brette ut sitt nye ekstremt ambisiøse sceneshow. – Vi har tenkt i den retningen en stund, og ambisjonene var vel synlige på turneen vår i 2019, men nå har vi kommet ekstremt mye lenger. Vi bestemte oss for å ikke tenke på hva det vil koste, gjøre det så storslått og flott som vi makter, både visuelt og lydmessig, utnytte hele arenaen som scenografi og bruke elementer fra teaterverdenen

– Hvilke artister har dere sett mot som inspirasjon?

– Jeg vet ikke om jeg tør si det, men vi ble svært inspirert da vi så Rammstein på Ullevaal i 2019, og også The Knife på Sentrum scene. Sistnevnte var det knapt mulig å vite om selv var på scenen under konserten, men det skal absolutt vi. Vi skal være minst like synlige på scenen som vanlig, men så får vi alt det andre i tillegg, sier Ingrid Håvik.

De har hyret inn kapasiteter på scenografi, koreografi, video og lys, og jobber målrettet mot et svært aktivt 2022. De skal ha sine første konserter i mars, på store klubber i København, London, Berlin og København, men full sceneproduksjon blir det ikke før på utendørskonsertene i sommer. De eneste annonserte konsertene foreløpig er festivaler i Oslo, Grimstad og Bergen, men aller først er Trondheim og Neon-festivalen 11–12 juni.

På befaringen et drøyt halvår i forveien skrangler det i bølgeblikk, regnet pisker og vinden vrenger Ingrids paraply. Som sagt, ingen glamour. Neon-festivalens sikkerhetsansvarlig Birger Henriksen peker og forklarer hvordan festivalområdet er tenkt rigget og hvor hovedscenen skal stå. Forhåpentligvis har det regnet fra seg innen 11. juni 2022. Highasakite selv er i hvert fall ikke skremt:

– Det kommer til å bli superbra dette her, sier Ingrid Håvik og Trond Bersu.