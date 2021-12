Forsvarer rødt nivå i videregående skole:

- FHI og Helsedirektoratet har nok ikke sett nøye nok på hvordan videregående er organisert

Regjeringen får kritikk for at de går imot egne fagetater og beholder rødt nivå i videregående skole over jul. Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) forsvarer beslutningen med at trafikklysmodellen ikke er treffsikker for videregående skoler.