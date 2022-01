Otto (30) mister nesten hele pappapermen i Nav-felle - lenge etter Stortinget endret reglene

I januar fikk Otto (30) fra Trondheim høre at nesten hele foreldrepermisjonen med sønnen Amund (10 mnd.) denne våren ryker fordi han søkte for seint. Det skjer over et halvår etter at Stortinget endret loven for å fjerne «fedrekvotefella».