Tiden er inne for at en jente sier fra

«Hun hadde fylt ni. Var stor jente nå. Med egne ski, ikke arvet etter Mattias» tenker Elsa idet hun drar ut på egen hånd for å se til familiens rein. Hun blir vitne til at noen brutalt dreper en rein. Hennes rein. Ser hun på merket i panna. Reinmorderen stikker fordi hun har sett ham, men truer med å drepe henne om hun sladrer. Stoltheten går over til angst. Som preger henne, familiens og slektas liv. I romantida fra 2008 til 2019.