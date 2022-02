Trondheim forberedt på å ta imot ukrainske flyktninger: - Vi er klare til å ta vår andel

Trondheimsordfører Rita Ottervik (Ap) varsler at Trondheim kan doble sin bosettingskapasitet for å ta imot ukrainske flyktninger i år. - Norge må stå i fremste rekke for å ta imot flyktninger fra Ukraina nå, sier SV på Stortinget.