Vil løfte Trondheim og Trøndelag på det europeiske kulturkartet

Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen at Trondheim bør bli europeisk kulturhovedstad i 2030. Dette skal være et samarbeid mellom trønderhovedstaden og Trøndelag fylke.

- Jeg vil så snart som mulig ta kontakt med kulturminister Trine Skei Grande. Vi må ha støtte hos regjeringen for å få dette på plass, sier Moe.

Kronikk: Etter Olav den helliges fall på Stiklestad ble det ikke stilt spørsmål ved Norge som ett rike. Jubiléet i 2030 er derfor noe langt mer enn et slagjubileum: Det er et nasjonaljubileum.

Visjon for et samlet Trøndelag

EU peker årlig ut byer som får status som europeiske kulturhovedsteder. Formålet med de europeiske kulturhovedsteder er å bidra til å knytte Europas befolkning tettere sammen, og å legge vekt på mangfoldet i europeiske kulturer.

Bestillingen fra det politiske flertallet i Trondheim kommune blir nå fulgt opp av den administrative ledelsen. Også formannskapet i Trondheim og fylkesutvalget i Trøndelag er orientert om planene.

- Vi er i en kartleggings- og vurderingsfase. Det er veldig spennende, sier Ola By Riise, kommunaldirektør for kultur og næring i Trondheim kommune.

- Man må også se dette i sammenheng med sammenslåingen av de to trønderfylkene, og at vi må ha en kulturell visjon for et samlet Trøndelag. Det handler om det store Vi, understreker By Riise.

Fornøyd i Stavanger

Stavanger var sammen med Sandnes og Rogaland fylke Europeisk kulturhovedstad i 2008.

- Der lever fortsatt 25 prosjekter og institusjoner som ble etablert i forbindelse med at byen og regionen var kulturhovedstad i 2008. Det skapte varige verdier innen kulturfeltet, understreker kommunalråd Erling Moe.

- Det handler om å utvikle kultur, næringsliv og teknologi som varer utover 2030. Vi har et veldig godt utgangspunkt. Det er positivt at det ved tildelingen legges vekt på folkelig engasjement og lokal og regional forankring.

Kommunaldirektør Ola By Riise understreker viktigheten av at man klarer å dra lasset sammen.

- Det er viktig at vi i Trøndelag klarer å samarbeide og ikke konkurrerer med hverandre. De byene som har vært kulturhovedstad de tre siste årene har blitt det fordi de har greid å mobilisere hele regionen.

- Stiklestad blir viktig

Fristen for å søke er satt til oktober 2024, og beslutningen tas høsten 2025.

- Intensjonen fra EU er at det ikke skal være en festival eller byfest, men en dyptgripende presentasjon av en by og en region. Hele planen skal ha en europeisk dimensjon. Man skal skissere bygging av ny infrastruktur, langsiktig planlegging og byutvikling samt kunstnerisk nyskaping.

Ola By Riise sier Stiklestad blir viktig i dette bildet.

- Ideen er også at det skal være et nasjonalt anliggende. Derfor ser vi dette i sammenheng med nasjonaljubileet i 2030 som Stiklestad har det nasjonale ansvaret for, sier By Riise.

Også Erling Moer fra Venstre trekker frem nasjonaljubileet på Stiklestad.

- I 2030 handler det også mye om aksen Stiklestad – Nidaros som vi må spille på. Vi må løfte frem det historiske, men samtidig se fremover. I dag fikk vi et historisk vedtak om campusutbyggingen i Trondheim. Vi må utnytte teknologihovedstaden og alt som ligger rundt det. Vi kan spille på mye, sier Moe.

Det er usikkert hvor mye dette vil koste. I Stavanger endte man opp med en regning på 324 millioner kroner hvor både kommune, fylke, stat, næringsliv og EU var med på spleiselaget.

- Vi er i en entusiastisk kartleggingsfase som er kjempespennende, sier kommunaldirektør Ola By Riise.