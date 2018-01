Trondheim har fått enda en bråbegavet spydspiss

Saken oppdateres.

Rett ut av Risvollan kommer 16-åringen Gerald Ofori, med en debut-ep som bør vekke adskillig oppsikt.

Ikke før har Trondheim blitt satt ettertrykkelig på r&b-kartet med purunge Wonder the Boy (mer om ham senere) i fjor, befester Ofori inntrykket av at byen ikke bare henger med, men kanskje noe overraskende også ligger langt fremme innen sjangeren i Norge.

«Missed Calls» er seks varierte spor, med hovedvekt på seigtflytende, melankolsk og mørk r & b med tydelige innslag av trap. Som tittelen antyder, har grunntonen og lydbildet tatt en mørkere vending sammenlignet med den lovende singelen «An$wering Machine» fra i fjor.

Det starter imidlertid passe smooth etter introen, med innsmigrende «Timezones» om et forhold som har gått i grus – allerede i ferd med å bli en fortjent, viral hit. Trondheimsrapperen P-Flow bidrar deretter på «Glamorous», musikalsk velutviklet og herlig dekadent, med et klebrig hook. Dunkle «36», med sin blytunge bass, kunne ligget like komfortabelt på en Travis Scott- eller Future-mikstape, som på dansegulvet. Det tas enda et hakk ned i dypet på nifse «Stonecold», der P-Flow gjør en enda bedre jobb, før tidligere nevnte Wonder the Boy bidrar til slippe inn litt lys på avsluttende «Wait for a Minute». En Drake-inspirert fryd av en låt som viser at de to unge spydspissene er minst like gode sammen som hver for seg. At de to kun er 32 år til sammen, er like oppsiktsvekkende som det er gledelig.

De stilrene, klaustrofobiske produksjonene er Oforis egne og sitter som smurt i øregangene. Om jeg savner noe, er det en enda tydeligere personlighet og kraftigere fingeravtrykk – både når det gjelder vokalarbeid og lydbilde. Det er tydelig at Ofori fortsatt befinner seg i en utviklingsfase der grunnprinsipper, verktøy og håndverk læres. I en slik fase er en viss herming etter de aller dyktigste en naturlig og nødvendig del av prosessen, mer enn et mål i seg selv.

Sånn sett er «Missed Calls» er bestått eksamen gjennom sin imponerende og gjennomførte stilsikkerhet. Nå venter verden og virkeligheten, og der har Gerald Ofori alle forutsetninger for å nå langt utenfor by- og landegrensene.

Gerald Ofori er nominert som «årets mest lovende artist» under Ut-Awards, og opptrer på Trondheim Calling neste helg.

Anmeldt av VEGARD ENLID